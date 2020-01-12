Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, tüketici hakem heyetlerine vatandaşlar tarafından 2019'da 545 bin 237 başvuru yapıldığını, 546 milyon lira tutarında uyuşmazlığın değerlendirildiğini söyledi.

Geçen yıl alınan kararların yaklaşık yüzde 61'inin tüketici lehine sonuçlandığını ifade eden Pekcan, Gelen başvurular arasında en çok 70 bin 698 ile ayakkabı, 62 bin 110 ile cep telefonu, 41 bin 707 ile kredi dosya masrafı, 31 bin 547 ile kredi kartı üyelik ücretleri şikayet konusu oldu." dedi.

Vatandaşa çağrıda bulunan Pekcan, "Tüketici haklarınızı ararken bilinçli ve cesur olmanızı diliyor, haklarınızı aramaktan imtina etmemenizi tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA