Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının geçen yıl gerçekleştirdiği çalışmalar ve bu yıla yönelik hedeflerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bakanlık olarak 2019'u yoğun ve verimli geçirmek için her türlü gayreti gösterdiklerini ifade eden Varank, hem Ankara hem de Anadolu'da yoğun bir şekilde çalıştıklarını söyledi.

Geçen yıl vizyoner projeleri hayata geçirdiklerini belirten Varank, bu projelerden birinin katma değerli ürünlerin yerli imkan ve kabiliyetlerle üretilmesini amaçlayan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı olduğunu dile getirdi.

Varank, "Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı ülkemizde ilk defa uygulamaya konulmuş, teşviklerimizi uçtan uca bir şekilde tasarlayan, alıcıyla satıcıyı aynı anda destekleyen yeni bir uygulama. Bu 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejimizin önemli bir bileşeniydi, bunu hayata geçirmiş olduk." diye konuştu.

Model fabrikalar kurulmaya devam edecek

Yatırım teşvikleri, KOSGEB, TÜBİTAK ve kalkınma ajanslarıyla sanayicilerin yanında olduklarını vurgulayan Varank, şöyle konuştu:

"Bu sene Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulunu Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında yeniden dizayn ettik, biz de sekretaryasını üstlendik. Burada da özellikle yabancı yatırımcılar için ülkemizi bir cazibe merkezi haline getirecek uygulamaları, mevzuat değişikliklerini koordine etmeye başladık."

Varank, sanayinin verimli çalışmasının ve dijital dönüşümün önemine dikkati çekerek, bu doğrultuda yalın üretimi ve dijital dönüşümü uygulamalı olarak öğretmek için Ankara ve Bursa'da model fabrikalar kurduklarını söyledi. Varank, bu fabrikaları açmaya devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: AA