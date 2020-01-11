Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Uluslararası liman sayımız 152'den 181'e çıktı. Yat limanı sayımız 41'den 62'ye, yat bağlama kapasitemiz ise 8 bin 500'ten 19 bine yükseldi. Türk sahipli deniz ticaret filomuz 2003 yılına göre 3 katın üzerinde büyüyerek, 8,9 milyon DWT büyüklükten 28,6 milyon DWT büyüklüğe ulaştı. 19'uncu sıradaki Türk sahipli filomuz, bugün dünyada 15'inci sırada." dedi.

Bakan Turhan, Sanmar Tersanesi tarafından yapılan ileri seviye sevk sistemine sahip römorkörün hizmete alma töreninde yaptığı konuşmada, bir zamanlar neredeyse Tuzla'ya sıkışmış bir tersanecilik faaliyetinin söz konusu olduğunu, Türk denizciliğinin zor günler yaşadığını belirtti.

Denizcilik sektörünü canlandırmak için yaptıkları çalışmalarla bugün iyi bir noktada bulunduklarını anlatan Turhan, "Türkiye’nin, Türk milletinin, denizci millet özelliğini hatırlaması için her türlü desteği verdik. Bakanlık olarak denizlerimizin, denizcilerimizin bahtını ak, yolunu açık etmek için ne gerekiyorsa yaptık. Çok önemli atılımlar ve politikalar gerçekleştirdik. Özel sektörün önünü açacak düzenlemeler yaptık. Gerçekleştirdiğimiz denetim ve uygulamalarla gemilerimizi beyaz listeye yani süper lige taşıdık. Denizcilerimizin üzerindeki yükü paylaşmak için ÖTV'siz yakıt uygulamasını hayata geçirdik. 2004 yılından bu yana yıllık ortalama 496 milyon lira olmak üzere sektöre 8 milyar liraya yakın destek sağladık. Uluslararası liman sayımız 152'den 181'e çıktı. Yat limanı sayımız 41'den 62'ye, yat bağlama kapasitemiz ise 8 bin 500'ten 19 bine yükseldi. Türk sahipli deniz ticaret filomuz 2003 yılına göre 3 katın üzerinde büyüyerek, 8,9 milyon DWT büyüklükten 28,6 milyon DWT büyüklüğe ulaştı. 19'uncu sıradaki Türk sahipli filomuz, bugün dünyada 15'inci sırada. Ülkemizin dünya deniz taşımacılığındaki rolünün güçlenmesiyle, konteyner elleçlemesi 5 kat artarak, 11 Milyon TEU'ya ulaştı. Toplam yük elleçlemesi 190 milyon tonken, 460 milyon tona vardı." diye konuştu.

- "Bugün dünya ölçeğinde gemi inşa sanayisinde söz sahibi ülkelerden biriyiz"

Turhan, gemi inşa sanayisinde de devrim niteliğinde gelişmeler yaşandığını, yüksek katma değerli ürünleriyle çok stratejik bir faaliyet alanı olduğuna işaret ederek, şunları söyledi:

"Ülkemiz ekonomisine döviz girdisi sağlamakta, savunma sanayimizin ihtiyaçlarına cevap vermekte ve teknolojik alt yapımızın gelişmesine çok ciddi katkıda sunmaktadır. Gemi inşa sanayinin emek yoğun niteliği ve oluşturduğu geniş faaliyet alanı, istihdamın artmasına da önemli katkılar sağlamaktadır. Çok şükür, bugün dünya ölçeğinde gemi inşa sanayisinde söz sahibi ülkelerden biriyiz. Bunda, tersaneciliğimizin önünü, sıkışmış olduğu Tuzla'dan tüm kıyılarımızı kapsayacak şekilde açmamızın rolü büyüktür. Yıllar içerisinde devletimizin yaptığı yatırımlar ve kapsamı genişletilen tasarım desteği, tersanelerin kira sürelerinin 49 yıla çıkarılarak, yatırımların önünün açılması, devlete ödedikleri kira bedelleri yerine hasılattan binde bir oranında pay alınması, ecrimisil ödeme zorunluluklarının kaldırılması, tersanelerimizin irtifak hakkı kurulan alanları teminat olarak gösterebilmesinin önü açılarak kredibilitelerinin yükselmesi, tersanelerimizin ÇED raporlarının ve imar planlarının onaylanması gibi önemli adımlar attık."

Türk gemi inşa sanayisinin en son teknolojiyi kullanarak çevreye duyarlı gemiler inşa edebilen önemli bir sektör haline geldiğini aktaran Turhan, 81 tersanenin takdiri hak ettiğini belirtti.

Dünya pazarında söz sahibi olabilmek için Ar-Ge ve inovasyon konusunda gelişmeleri gerektiğini vurgulayan Turhan, "Bu çalışmaların en güzel örneklerinden biri bugün hizmete alınacak olan BOĞAÇAY 38 Hibrit Romorkörü'dür. Romorkörün diğer teknolojik özelliklerinin yanında dünyanın ilk AVD yani ileri seviye değişken sevk sistemine sahip olması oldukça önemlidir. Sanmar'ın bu başarısı elbette tesadüfi değildir. Sanmar, dünyada doğal gazla çalışan ilk römorkörü ve daha sonra da ilk otonom römorkörünü inşa eden öncü bir işletmedir. Bugün de bir ilki daha gerçekleştirerek ilk hidrolik hibrit römorkörü inşa etmek ülkemiz ve sektörümüz adına övünülecek bir durumdur." değerlendirmesinde bulundu.

Dünyanın ilk Advanced Variable Drive teknolojisine sahip "Hidrolik Hibrit" römorkörü

Sanmar'ın Altınova Tersanesi'nde yapılan römorkör, Advanced Variable Drive teknolojisini römorköre entegre ederek inşa edildi.

Caterpillar Propulsion firması ile beraber geliştirilen bu inovasyon ile daha düşük emisyon değerlerine ve daha az yakıt tüketimine sahip olacak. ABS tarafından klaslanan ve Türk bayrağını dalgalandıracak römorkör, tamamen bilgisayarlı modelleme ile üretildi.

24 metre boyunda, 70 ton çekme gücünde ve kendi ekseni etrafında dönebilen pervane sistemine haiz olan BOĞAÇAY, saatte 2 bin 500 tonluk bir yangın söndürme kapasitesine sahip.

Sanmar Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Gürün, BOĞAÇAY 38'in Meksika'ya ihraç edileceğini bildirdi.

Kaynak: AA