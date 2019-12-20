Ekonomi
Tüketici güven endeksi açıklandı20 Aralık 2019 Cuma 10:09 - Son Güncelleme 20 Aralık 2019 Cuma 10:17
Tüketici güven endeksi aralıkta geçen aya göre yüzde 1,9 düşüş göstererek 58,8'e indi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayına ilişkin tüketici güven endeksini açıkladı.
TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,9 oranında azaldı; Kasım ayında 59,9 olan endeks, aralık ayında 58,8 oldu.
Kaynak: TRT Haber
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