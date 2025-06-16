Parçalı Bulutlu 22.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 16.06.2025 12:07

TÜFE'de yıl sonu artış beklentisi geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yıl sonu artış beklentisi yüzde 30,35'ten 29,86'ya geriledi.

TÜFE'de yıl sonu artış beklentisi geriledi
[Fotograf: AA]

TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 69 katılımcıyla gerçekleştirdiği haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.

Buna göre, geçen ay yüzde 1,77 olan haziran ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1,61'e geriledi. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi de yüzde 30,35'ten 29,86'ya düştü.

TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 25,06'dan 24,56'ya inerken, 24 ay sonrası için de yüzde 17,77'den 17,35'e geriledi.

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 43,6984'den 43,5731'e düşerken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 46,6185'ten 47,0352'ye yükseldi.

Bir önceki anket döneminde 19,2 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 18,8 milyar dolara indi. Gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi de 23,8 milyar dolara geriledi.

İlk toplantıda politika faizi beklentisi yüzde 46

Cari yıl için Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) artış beklentisi yüzde 2,9 seviyesinde, gelecek yıl için de yüzde 3,7 düzeyinde sabit kaldı.

TCMB'nin politika faizine ilişkin gelecek ilk toplantı beklentisi yüzde 46, ikinci toplantı beklentisi yüzde 43 ve üçüncü toplantı beklentisi ise yüzde 40,38 oldu.

12 ay sonrası için politika faizi beklentisi ise yüzde 29,31 oldu.

ETİKETLER
Merkez Bankası Enflasyon GSYH
Sıradaki Haber
Ticaret ve perakende satış hacmi nisanda yıllık bazda arttı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:01
HSK daire başkanları belli oldu
12:51
İsrail, İran'da bir hastane binasını vurdu
12:33
İran: İsrail saldırıları ABD’nin koordinasyonu ve desteğiyle gerçekleşti
12:31
Almanya'dan Hindistan'a giden uçakta bomba ihbarı
12:29
Soykırımcı İsrail, Gazze'de yine yardım bekleyenleri hedef aldı: 20 Filistinli hayatını kaybetti
12:44
Oruç Reis Türkiye'ye dönüyor
Suriye'de PKK/YPG işgalindeki Hol Kampı'ndan ilk Suriyeli aileler çıkmaya başladı
Suriye'de PKK/YPG işgalindeki Hol Kampı'ndan ilk Suriyeli aileler çıkmaya başladı
FOTO FOKUS
Oruç Reis Türkiye'ye dönüyor
Oruç Reis Türkiye'ye dönüyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ