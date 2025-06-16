Parçalı Bulutlu 22.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 16.06.2025 12:04

Ticaret ve perakende satış hacmi nisanda yıllık bazda arttı

Ticaret satış hacmi nisanda yıllık bazda yüzde 9,6, perakende satış hacmi de yüzde 11,5 artış gösterdi.

Ticaret ve perakende satış hacmi nisanda yıllık bazda arttı
[Fotograf: AA]

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin ticaret satış hacmi endeksini açıkladı.

Buna göre, ticaret satış hacmi, nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 3,1 azaldı. Bu dönemde motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 0,2 ve perakende ticaret satış hacmi yüzde 2,8 arttı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 6,1 azaldı.

Ticaret satış hacmi, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,6 artış kaydetti. Aynı dönemde motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 13,8, toptan ticaret satış hacmi yüzde 8 ve perakende ticaret satış hacmi yüzde 11,5 yükseldi.

ETİKETLER
TÜİK
Sıradaki Haber
Bütçe uygulama sonuçları açıklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:01
HSK daire başkanları belli oldu
12:51
İsrail, İran'da bir hastane binasını vurdu
12:33
İran: İsrail saldırıları ABD’nin koordinasyonu ve desteğiyle gerçekleşti
12:31
Almanya'dan Hindistan'a giden uçakta bomba ihbarı
12:29
Soykırımcı İsrail, Gazze'de yine yardım bekleyenleri hedef aldı: 20 Filistinli hayatını kaybetti
12:44
Oruç Reis Türkiye'ye dönüyor
Suriye'de PKK/YPG işgalindeki Hol Kampı'ndan ilk Suriyeli aileler çıkmaya başladı
Suriye'de PKK/YPG işgalindeki Hol Kampı'ndan ilk Suriyeli aileler çıkmaya başladı
FOTO FOKUS
Oruç Reis Türkiye'ye dönüyor
Oruç Reis Türkiye'ye dönüyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ