Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), ülkede tarımsal üretimin verim ve kalitesinin artırılması amacıyla gıda, tarım ve hayvancılık alanındaki bilimsel projelere toplam 50 milyon lira destek verecek.

Kurum ile Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında destek programı hazırlandı.

TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından açılan "1003-TARIMGIDA-2022-1 Tarımsal Araştırmalar Ortak Çağrısı" ve "1005 Tarımsal Araştırmalar Ortak Çağrısı" başlıklı çağrılara sunulacak projelerin çevrim içi başvuru onaylarının tamamlanması için son tarih 3 Ekim 2022 olarak belirlendi. Çevrim içi başvurusu tamamlanmış projelerin elektronik imza işlemleri için son tarih 6 Ekim 2022 olarak güncellendi.

Üniversitelerdeki araştırmacılar, TAGEM'in 48 araştırma enstitüsünde görev yapan araştırmacılarla bir araya gelip, özel sektörle gıda, tarım ve hayvancılık alanında hazırlayacakları bilimsel projelerini TÜBİTAK'a sunabilecek.

Proje başına 2 milyon liraya kadar destek alınabilecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı eş fonlamasıyla projelere ayrılan bütçe 50 milyon lira olacak ve her bir proje bu kapsamda 2 milyon liraya kadar destek alabilecek.

Türkiye'deki tarımsal üretimin verim ve kalitesinin artırılması amacıyla hazırlanan başlıklar şu konuları kapsıyor:

- Yükselen dijital teknolojilerin (sensörler, yapay zeka temelli yazılımlar, nesnelerin interneti, bulut bilişim ve benzeri) tarımda kullanılması

- Dijital tarım ve akıllı tarım teknolojilerine dayalı modellerin ve politikaların geliştirilmesi, sosyoekonomik değerlendirmelerin yapılması

- İklim değişikliğinin tarımsal üretim sistemlerine etkilerini değerlendiren model (sistem) geliştirilmesi

- Yerli gübre üretim teknolojilerinin geliştirilmesi

- Endüstri bitkileri, sıcak iklim tahılları, yemeklik tane baklagillerin ulusal ihtiyacı karşılayacak şekilde üretiminin ıslah ve yeni teknolojilerle artırılması

- Ülkenin ihtiyaçlarının yerli olarak karşılanması amacıyla ticari önem arz eden sebze türlerinde verim ve kalitenin ıslah ve yeni teknolojilerle artırılması

- Uluslararası ticarette rekabet şansı yüksek, değişen iklim koşullarına uygun yeni meyve ve üzüm çeşitlerinin ıslahı ile teknolojilerinin geliştirilmesi

- İthalatı yüksek pamuğun verimli olarak yetiştirilmesi

- Üretimi sınırlı düzeyde olan veya hiç bulunmayan, gıda sanayinin ihtiyaç duyduğu ham maddelerin, yardımcı maddelerin ve gıda güvenliğine yönelik ürünlerin yerli olarak geliştirilmesi

- Prebiyotik, yağ asitleri, diyet lifi ve gıda enzimi gibi endüstriyel gıda üretiminde kullanılan yenilikçi katkı maddelerinin geliştirilmesi

- Büyükbaş, küçükbaş hayvan, kanatlı ve diğer küçük evciller ile bal arılarında verimlerin artırılması amacıyla ıslah ve yetiştirme sistemlerinin geliştirilmesi

- Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılıkta, sürülerde sağlık ve refahın artırılması

- Yerli yem miktarının ve besin değerinin yükseltilmesi

- Zararlı organizmalara karşı yerli ve milli imkanlarla bitki koruma ürünlerinin araştırılması, geliştirilmesi ve üretilmesi

- Su ürünleri ıslah ve yetiştiriciliği ile balıkçılık teknolojilerinin geliştirilmesi​​​​​​​