Çok Bulutlu 6.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 04.04.2026 18:31

'Dur' ihtarına uymayarak 2 polisi yaralayan sürücüye 520 bin lira ceza

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, "dur" ihtarına uymayıp, kaçarken 2 polisin yaralanmasına neden olan ehliyetsiz sürücüye 520 bin lira para cezası uygulandı.

[Fotograf: AA]

İl Emniyet Müdürlüğü motorize yunus ekipleri, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda trafikte drift ve makas atarak ilerleyen otomobili durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü A.H. (17), aracıyla yunus ekibine çarparak olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırılan polis memurlarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayın ardından kaçan sürücü, ekiplerin çalışması sonucu Karacasu Karaziyaret Mahallesi'nde yakalandı.

Sürücü A.H'ye, "dur ihtarına uymamak", "ehliyetsiz araç kullanmak" ve "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçlarından yaklaşık 520 bin lira idari para cezası uygulandı.

Öte yandan, sürücünün babasının 3 gün önce karakola giderek, oğlunun aracı izinsiz alarak evden ayrıldığını bildirdiği öğrenildi.

ETİKETLER
Kahramanmaraş Trafik Polis
Sıradaki Haber
Anadolu Otoyolu'nda 9 araç kazaya karıştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:04
Bir araç yandı, 14 lüks araç kül oldu
06:57
Tekirdağ'da faciadan dönüldü: Araç uçurumdan denize düştü
06:34
Kabine 'Orta Doğu' gündemiyle toplanacak
05:45
ABD-İsrail'in Tahran'a saldırılarında 13 kişi hayatını kaybetti
04:29
Göçmen teknesi alabora oldu: 70'ten fazla kişi kayıp
04:19
İran'ın misillemesinin ardından İsrail'de art arda sirenler çaldı
Seyhan Nehri’nde renkli su korteji
Seyhan Nehri’nde renkli su korteji
FOTO FOKUS
Burhanettin Duran: Türkiye, barış umutlarını taze tutmaya her daim devam edecek
Burhanettin Duran: Türkiye, barış umutlarını taze tutmaya her daim devam edecek
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ