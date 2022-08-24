Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü de önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,22 üzerinde 18,1125'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla yüzde 0,10 artışla 18,1330'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 18,0580'den, sterlin/TL yüzde 0,08 yükselişle 21,4510'dan satılıyor.

Dolar endeksi, dün 109,3 ile 1,5 aya yakın sürenin en yüksek seviyesini test etmesinin ardından bugün 108,7 seviyesinde bulunuyor. Dün 0,99 ile Aralık 2002'den bu yana en düşük seviyeyi gören avro/dolar paritesi de bugün 1'in altındaki hareketine devam ediyor.

Analistler, dünya genelinde açıklanan makroekonomik verilerin resesyon korkularını tetiklemesi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ayki toplantısında yapacağı faiz artırım büyüklüğüne ilişkin belirsizliklerin artmasıyla küresel çapta risk iştahının düşük seyrettiğini söyledi.

Ekonomilere duyulan güvenin azalmasıyla avro başta olmak üzere yerel para birimleri üzerindeki baskının arttığını, dolar talebinin ise gücünü koruduğunu vurgulayan analistler, döviz piyasalarının bundan sonraki seyrinde merkez bankalarının aksiyonları ve sözle yönlendirmelerin belirleyici olacağını kaydetti.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in eylül ayı toplantısına yönelik 50 ve 75 baz puanlık faiz artışı ihtimalinin eşitlendiğine işaret ederek, bugün veri gündeminin nispeten sakin olduğunu, ABD'de dayanıklı mal siparişleri ve bekleyen konut satışlarının izleneceğini bildirdi.