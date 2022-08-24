Haber Giriş: 24 Ağustos 2022 Çarşamba 10:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kore gazisi Mehmet Yanbay'ın cenazesi toprağa verildi
[Fotograf: AA]
Rize'de kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Kore gazisi Mehmet Yanbay'ın cenazesi defnedildi.
Kore gazisi Mehmet Yanbay için İslampaşa Mahallesi'ndeki Kurşunlu Camii'nde düzenlenen cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Yardımcısı Sedat Sezik, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İdris Altuntaş, askeri personel ile vatandaşlar katıldı.
Mehmet Yanbay'ın cenazesi, ikinci vakti kılınan namazın ardından aynı mahalledeki aile kabristanlığında toprağa verildi.
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