Bakan Varank, koronavirüsün teşhis ve tedavisinde kullanılacak ürünlere, ortam koşullarının iyileştirilmesine yönelik ekipmanlara, hastalığın önlenmesinde etkili koruyucu ürünleri geliştiren Ar-Ge projelerine, hızlıca destek verileceğini duyurdu.

2 Nisan’a kadar yeni projeler bekleniyor



Varank, bugün itibarıyla çağrıya çıkılacağını belirtip, “Bu alanlarda çalışanlar, TÜBİTAK’ın bu yeni programına başvurabilirler. 2 Nisan’a kadar açık olacak bu çağrılar, maksimum bir hafta içinde değerlendirilecek ve sonuçlandırılacak” dedi.

TÜBİTAK Covid-19 Portalı açıldı

TÜBİTAK Covid-19 Portalı’nının da bugün itibariyle devreye alındığını belirten Varank, bu portalda Covid-19 ile ilgili ülkemizdeki yetkinliklere, güncel bilgilere, akademik araştırma ve makalelere yer verildiğini ifade etti.

covid19.tubitak.gov.tr adresinden ulaşılabilecek portalda, araştırmacılara özel bir de bölüm oluşturulduğunu dile getiren Bakan Varank, “Ülkemizde bu konuda çalışan tüm araştırmacılar; bilgi, tecrübe ve veri paylaşımını bu portal üzerinden yapabilecek” dedi.



Proje teslimlerine 3 ay erteleme

Bakan Varank, TÜBİTAK’a teslim edilmesi gereken tüm proje raporlarının teslim tarihlerinin 3 ay ertelediğini duyurdu.

Aşı geliştirmeye TÜBİTAK liderlik ediyor

TÜBİTAK’taki aşı geliştirme çalışmalarıyla ilgili de bilgi veren Bakan Varank şöyle devam etti: “Yaklaşık 2 ay önce, 31 Ocak’ta TÜBİTAK ve üniversitelerden bilim insanlarımızla aşı geliştirme koordinasyon toplantılarına başladık.

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezine bağlı Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsünün koordinasyonunda, aşı ve ilaç geliştirme projelerini desteklemek için COVİD-19 alt platformunu oluşturduk.

Türkiye’de devam eden projelerden spesifik olarak bu virüse karşı dönüştürülebilecek olanları ya da yenilikçi bir anlayışla çok hızlı bir şekilde netice alabileceğimiz projeleri belirledik. Destek süreçlerini başlattık.

Biz bu mekanizmayı oldukça esnek bir şekilde tasarladık. Yeni öneri getiren tüm araştırmacılarımızı sürece kolaylıkla dâhil edebileceğiz. Bu konu bizim için kritik bir öneme sahip. Bürokratik süreçleri neredeyse tamamen ortadan kaldırdık.

TÜBİTAK MAM, Ege, Acıbadem, Ankara, Selçuk, Bilkent, Boğaziçi, Medipol ve İstanbul Üniversitleri ile İzmir Biyoteknoloji ve Gen Enstitüsü’den bilim insanlarımız, COVİD-19 platformu koordinasyonunda aşı ve ilaç geliştirmek için yoğun bir şekilde çalışıyor. Tüm bu projelerin klinik çalışmalarını da Sağlık Bakanlığımıza bağlı TÜSEB destekleyecek” dedi.

Fırsatçılık yapan firmalara destek kesilecek

Bu süreçte kamu vicdanını derinden yaralayan fırsatçıların olduğuna da dikkat çeken Bakan Varank, “Fırsatçılık yaptığı tespit edilen firmalar, bundan sonra hiçbir şekilde Bakanlığımızın desteklerinden yararlanamayacaklar” açıklamasını yaptı.

Bin solunum cihazı hediye edilecek

Bakan Varank, "Türkiye'de solunum cihazı üreten firmalarımız ile katkı sağlamak isteyenleri buluşturduk, bin cihaz Sağlık Bakanlığımıza hediye edilecek" dedi.