Ekonomi
AA 20.11.2025 12:42

Trafikteki elektrikli otomobil sayısı 330 bini geçti

Türkiye'de trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısı, ekim sonu itibarıyla geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 116 artarak 332 bin 10'a yükseldi.

Trafikteki elektrikli otomobil sayısı 330 bini geçti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgiye göre, geçen ay trafiğe kayıtlı toplam otomobil sayısı 17 milyon 117 bin 983 olarak kayıtlara geçti.

Karbon emisyonunun diğer yakıt türlerine göre daha az olduğu elektrikli araçların sayısı, şarj istasyonlarının artmasının da katkısıyla, son 10 yılda önemli oranda artış gösterdi. Söz konusu artışta, Türkiye'nin otomobili Togg'un piyasaya girmesi ve kullanıcı tercihlerinin araç seçiminde bu yöne kayması da etkili oldu.

2015'te yalnızca 565 olan trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısı, Ekim 2024'te 153 bin 772'ye geçen ay itibarıyla da 332 bin 10'a ulaştı. Ekimde yıllık bazda yaşanan artış oranı yaklaşık yüzde 116 olarak kayıtlara geçti.

Ekim sonu itibarıyla, elektrikli otomobillerin kayıtlı otomobiller içindeki payı yüzde 1,9 olarak hesaplandı. Ekim 2024'te sonunda bu oran yüzde 1'di.

Hibrit otomobillere de ilgi yoğun

Hibrit türdeki otomobillere ilişkin veriler de ilk kez 2011'de 23 olarak paylaşıldı. Bu sayı 2019'da 13 bin 877'ye çıktı. Trafiğe kayıtlı hibrit otomobillerin sayısı, 2023 sonu itibarıyla 222 bin 328, 2024'te ise 391 bin 296 olarak hesaplandı.

Bu sayı, Ekim 2025'te 623 bin 907'ye çıktı. Bu türdeki otomobillerin toplam içindeki payı Ekim 2024'te yüzde 2,2 iken, geçen ay yüzde 3,6'ya yükseldi.

Elektrikli Araç Otomotiv Trafik TÜİK
OKUMA LİSTESİ