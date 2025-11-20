Türkiye'de e-ticarete kişi başı 276,7 dolar harcandı

Bakanlık, 25 ülkeye ilişkin e-ticarete yönelik düzenlemelerden ilgili ülkelerin gümrükleme süreçlerine kadar birçok konunun yer aldığı "e-İhracat Pazarları ve Ülke Gümrük Uygulamaları Rehberi"ni ihracatçıların kullanımına sundu.

Rehberle ihracatçılar için potansiyeli olan pazarlara yönelik yol haritaları hazırlanırken, ihtiyaç duyabilecekleri bilgiye tek bir kaynaktan ulaşmaları amaçlandı.

e-Ticarete yönelik bilgiler yer aldı

Söz konusu 25 ülke Güney Afrika, Nijerya, Çin, Güney Kore, Japonya, Hindistan, Pakistan, Avustralya, Endonezya, Filipinler, Vietnam, Tayland, Malezya, ABD, Kanada, Meksika, Brezilya, Şili, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Almanya, Birleşik Krallık, Fransa, İspanya ve Rusya olarak sıralandı.

Bu ülkelerin e-ticarete yönelik düzenlemeleri, pazar yerleri, hızlı kargo firmaları, ödeme hizmeti sağlayıcıları gibi kritik bilgiler ve gümrükleme süreçlerine ilişkin analizler rehber aracılığıyla ihracatçılara sunuldu.

Rehberde hem söz konusu ülkelerin hem de Türkiye'nin küresel e-ticaret görünümüne dair bilgiler de yer aldı. Bu kapsamda e-ticaretin genel perakende içindeki payından kişi başı e-ticaret harcamasına kadar farklı konularda ülkelerin son durumu ortaya konuldu.

Dünyada çevrim içi alışveriş yapanların nüfusa oranı yüzde 40,5

Dünya genelinde çevrim içi alışveriş yapanların nüfusa oranı yüzde 40,5 olurken e-ticaretin genel perakende içindeki payı yüzde 17,9 olarak hesaplandı. Dünyada kişi başı e-ticaret harcaması ise kasım ayı itibarıyla 301 dolar olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de ise çevrim içi alışveriş yapanların nüfusa oranı yüzde 29,3 oldu. Ülkede e-ticaretin genel perakende içindeki payının yüzde 7, kişi başı e-ticaret harcamasının 276,7 dolar olduğu görüldü.

Söz konusu 25 ülkeden çevrim içi alışveriş yapanların nüfusa oranının en yüksek olduğu ülke yüzde 84,5 ile ABD olarak kayıtlara geçti. Bu ülkeyi yüzde 81,5 ile Birleşik Krallık ve yüzde 78,8 ile Çin takip etti.

Çin, yüzde 27,8 ile e-ticaretin genel perakende içindeki payının en fazla olduğu ülke olarak da öne çıktı. Bunu yüzde 26,7 ile ABD ve Birleşik Krallık izledi. En düşük pay ise yüzde 1,6 ile Nijerya ve yüzde 2,9 ile Mısır'da görüldü.

En az harcamayı Hindistan yaptı

Kişi başı e-ticaret harcamasını en çok 992,5 dolarla ABD'liler yaparken, bunu 513,7 dolarla Kanadalılar, 479,4 dolarla Güney Koreliler ve 477,5 dolarla Japonlar takip etti.

Hindistan 31,7 dolarla en az kişi başı e-ticaret harcaması yapılan ülke oldu. Nijerya ise 48,5 dolarla kişi başı en az harcama yapılan ülkeler arasında öne çıktı.