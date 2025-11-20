Duman 14.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 20.11.2025 10:14

Tüketici güven endeksi kasımda arttı

Tüketici güven endeksi, kasımda aylık bazda yüzde 1,6 artışla 85 oldu.

Tüketici güven endeksi kasımda arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, ekimde 83,6 iken bu ay yüzde 1,6 artışla 85 olarak kayıtlara geçti.

Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi, yüzde 2,7 yükselişle 67,7'den 69,6'ya çıktı.

Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi, ekimde 84,2 iken bu ay yüzde 1,9 artışla 85,7 oldu.

Geçen ay 78,6 olan gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi, bu ay yüzde 1,3 artışla 79,6 olarak hesaplandı.

Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi de geçen ay 104 iken, bu ay yüzde 0,9 yükselişle 105'e çıktı.

ETİKETLER
TÜİK Merkez Bankası
Sıradaki Haber
Borsa güne yükselişle başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:36
Müşterinin otomobilini izinsiz alıp hasar veren oto yıkamacıya hapis cezası
12:32
Türkiye yerli patent başvurularında dünyada ilk 10'a girdi
12:28
Zelenskiy, Rusya'nın Ternopil'e yaptığı saldırıda ölenlerin sayısının 26'ya çıktığını açıkladı
12:32
Tarihi Aktaş Kilise Cami kütüphane olarak hizmet verecek
12:29
Osmaniye'de 4,4 büyüklüğünde deprem
12:20
Hakemlerin bahis işlemleri tek tek ortaya çıkarıldı
Erzurum'da karla mücadele edecek belediye ekipleri kışa hazır
Erzurum'da karla mücadele edecek belediye ekipleri kışa hazır
FOTO FOKUS
Böcek ailesi ilaçlanan otelde böyle kilitli kaldı
Böcek ailesi ilaçlanan otelde böyle kilitli kaldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ