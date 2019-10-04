Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ağustos sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,5 artarak 22 milyon 770 bin 658'den 23 milyon 113 bin 30'a yükseldi. Bu araçların yüzde 54,1'ini otomobil, yüzde 16,4'ünü kamyonet, yüzde 13,3'ünü motosiklet, yüzde 8,2'sini traktör, yüzde 3,7'sini kamyon, yüzde 2,1'ini minibüs, yüzde 0,9'unu otobüs, yüzde 0,3'ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ağustosta trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı 39 bin 110 oldu. Bu taşıtların içinde otomobil yüzde 49,8 ile ilk sırada yer aldı.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı ağustosta bir önceki aya göre yüzde 42,2 azaldı.

Ocak-ağustos döneminde 419 bin 944 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 179 bin 665 taşıtın ise trafikten kaydı silindi. Böylece söz konusu dönemde trafikteki toplam taşıt sayısı 240 bin 279 arttı.

Kaynak: AA