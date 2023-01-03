Zorunlu trafik sigortasında yeni "poliçe ödeme sistemine" geçildi. Sicili temiz sürücüye indirimli kazası fazla olanaysa zamlı tarife uygulanacak.

İyi sürücüye yüzde 50 indirim

Zorunlu trafik sigortasına "sıfır" ve "sekiz" basamakları eklendi. İlk kez trafik sigortası yaptıran aracın basamak sayısı "dört", kazasız sürücünün basamağı ise "sekiz" olacak. Bu basamaktaki sürücü, yüzde 50 indirimli poliçeye hak kazanacak.

YENİ DÖNEM ZORUNLU TRAFİK SİGORTASI Basamak Poliçe Tutarı (TL) İndirim (%) Sürprim (%) 0 14.300 - 200 1 11.199 - 135 2 9.054 - 90 3 6.910 - 45 4 4.765 - - 5 4.289 10 - 6 3.717 22 - 7 2.764 42 - 8 2.397 50 -

"Sıfır"daki sürücüler poliçesini yüzde 200 zamlı ödeyecek

Kaza sayısı arttıkça basamak sayısı düşecek. "Çok riskli sürücü" "sıfır" basamağında yer alacak ve poliçesini yüzde 200 zamlı ödeyecek.

Tüketici Konfederasyonu Sigorta Komisyon Başkanı Tarusan Bağcı, kötü sürücüyle iyi sürücü arasındaki uçurumun da burada açıldığını söyledi.

Her sürücünün "sicil belgesi" olacak

Basamak sayısı düştükçe yaptırımlar da artacak. Kazası çok olandan psikolojik test istenecek, rehabilitasyon süreci başlatılabilecek. Ayrıca her sürücünün "sürücü sicil belgesi" olacak. Böylece istihdam edilen sürücünün geçmişine kolaylıkla erişilebilecek.

Kaza yapan sürücü baz alınacak

Kişi esaslı poliçe de devreye girdi. Aracın sahibi değil, aracı kullanırken kaza yapan sürücü baz alınacak. Düzenleme 1 Ocaktan itibaren yürürlüğe girdi.