Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı 12:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne 26 akademisyen alınacak
Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne 26 öğretim üyesi ve öğretim elemanı alınacak.
Mühendislik Fakültesine 1 profesör, Of Teknoloji Fakültesine ise 1 doçent atanacak.
Tıp Fakültesinde 7, İktisadi ve İdari Bilimler, Mimarlık, Mühendislik ve Edebiyat fakültelerinde birer doktor öğretim üyesi görevlendirilecek.
Mühendislik Fakültesine 7, İktisadi ve İdari Bilimler ile Fen fakültelerine ikişer, Eczacılık ve Mimarlık fakültelerine ise birer araştırma görevlisi alınacak.
Kadrolara başvurular, 13-14 Ocak'a kadar bys.ktu.edu.tr ve online.ktu.edu.tr internet adreslerinden yapılabilecek.
Etiketler: Karadeniz Teknik Üniversitesi
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