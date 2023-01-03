Mühendislik Fakültesine 1 profesör, Of Teknoloji Fakültesine ise 1 doçent atanacak.

Tıp Fakültesinde 7, İktisadi ve İdari Bilimler, Mimarlık, Mühendislik ve Edebiyat fakültelerinde birer doktor öğretim üyesi görevlendirilecek.

Mühendislik Fakültesine 7, İktisadi ve İdari Bilimler ile Fen fakültelerine ikişer, Eczacılık ve Mimarlık fakültelerine ise birer araştırma görevlisi alınacak.

Kadrolara başvurular, 13-14 Ocak'a kadar bys.ktu.edu.tr ve online.ktu.edu.tr internet adreslerinden yapılabilecek.