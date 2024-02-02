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Ekonomi
AA 02.02.2024 10:24

TPAO'nun Siirt'teki 2 sahası için kamulaştırma kararı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) başvurusu üzerine Siirt'teki 2 sahaya ilişkin kamulaştırma kararı alındı.

TPAO'nun Siirt'teki 2 sahası için kamulaştırma kararı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün (MAPEG), istimlake müteallik kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, TPAO'nun başvurusunu değerlendiren MAPEG, petrol işlemi için gerekli olan ve kamulaştırılmasında kamu yararı bulunan, rayiç haddin üzerinde bedel talep edilmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde acele el koyma kararı bulunan Siirt ili, Kurtalan ilçesi, Saipbeyli köyü sınırları içindeki parsellerin kamulaştırılmasına karar verdi.

EPDK Kararı

Öte yandan, "İletim Sisteminde Yer Alan Sayaçlarda Hatalı Ölçüm Kaydedilmesi veya Ölçüm Kaydedilmemesi ile Sayaca/Ölçü Devresine Müdahale Durumunda Tesis Edilecek İşlemlere İlişkin Usul ve Esaslar"ına ilişkin Enerji Piyasası Düzenleme kararı da Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre EPDK, iletim sistemine bağlı ölçüm noktalarında uzlaştırmaya esas ana sayacın veya ana ve yedek sayacın uzaktan okunamadığı, hatalı okunduğu, kayıt yapmadığı, kontrol ve test sonucu hatalı ölçüm yaptığı, mührünün kopartıldığı veya sayaçların doğru ölçüm yapmasına engel olacak müdahalelerin tespit edildiği durumlarda, kullanıcının sayaç verilerinin ve müdahale zamanının belirlenmesinde kullanılacak yöntemleri belirleyecek.

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