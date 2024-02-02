Puslu 0.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 02.02.2024 09:58

Merkez Bankası Enflasyon Raporu'nu 8 Şubat'ta açıklayacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, "Enflasyon Raporu 2024-I"in tanıtımı amacıyla 8 Şubat Perşembe günü bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

Merkez Bankası Enflasyon Raporu'nu 8 Şubat'ta açıklayacak
[Fotograf: TRT Haber]

TCMB'den yapılan duyuruya göre, bankanın Ankara'daki idari merkezinde gerçekleştirilecek toplantı saat 10.30'da Başkan Erkan'ın sunumuyla başlayacak.

Erkan daha sonra basın mensupları ile ekonomistlerin sorularını yanıtlayacak.

Fiziksel ortamda gerçekleştirilecek toplantı bankanın internet sitesinin yanı sıra resmi X sosyal medya platformu ile YouTube hesaplarından canlı yayınlanacak.

TCMB'nin geçen yılın son Enflasyon Raporu'nda, enflasyonun 2023 yıl sonu için yüzde 65, 2024 yıl sonu için yüzde 36 olacağı öngörülmüştü.

ETİKETLER
Merkez Bankası Enflasyon
Sıradaki Haber
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:13
13 ilaç daha geri ödeme listesine eklendi
10:06
ABD'de tek motorlu uçak mobil ev parkına düştü
10:07
Bakan Şimşek uyardı: Banka hesabınızı kullandırmayın
10:04
Kenya'da gaz patlaması sonucu 2 kişi öldü, yaklaşık 200 kişi yaralandı
10:02
Brent petrolün varil fiyatı 79,05 dolar
10:01
Borsa rekor tazeledi
Kolombiya yerlileri dünyanın en uzun otoyolunu trafiğe kapattı
Kolombiya yerlileri dünyanın en uzun otoyolunu trafiğe kapattı
FOTO FOKUS
ABD bayrağından bir yıldız eksiliyor mu? Teksas ile Beyaz Saray arasında kriz
ABD bayrağından bir yıldız eksiliyor mu? Teksas ile Beyaz Saray arasında kriz
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ