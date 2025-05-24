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Ekonomi
AA 24.05.2025 10:02

TPAO'nun İstanbul ve Tekirdağ'da petrol arama ruhsatı uzatıldı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO), İstanbul ve Tekirdağ'da bulunan kara sahasındaki petrol arama ruhsatının süresi iki yıl daha uzatıldı.

TPAO'nun İstanbul ve Tekirdağ'da petrol arama ruhsatı uzatıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün Petrol Hakkına Müteallik Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO'nun, İstanbul ve Tekirdağ'da bulunan 27 bin 611 hektarlık kara sahasındaki petrol arama ruhsatının uzatılmış süresinin sona ereceği 26 Mayıs'tan itibaren 2 yıl daha uzatılmasına karar verildi.

Öte yandan, TPAO'nun Adana'da bulunan "AR/TPO/O34-b" pafta numaralı petrol arama ruhsatının müddeti 18 Nisan'da, "AR/TPO/O34-c" pafta numaralı petrol arama ruhsatının süresi ise 11 Mayıs'ta sona erdi.

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TPAO Petrol Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
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