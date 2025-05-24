Açık 18.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 24.05.2025 00:23

TCMB'den makro finansal istikrarı destekleyici adım

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası cinsi yurt dışı repo işlemlerinden sağlanan fonlar ve yurt dışından kullanılan krediler için 1 yıla kadar vadede yüzde 12 olan zorunlu karşılık oranının vadeye göre farklılaştırılarak 1 aya kadar vadede yüzde 18’e, 3 aya kadar vadede yüzde 14’e yükseltildiğini duyurdu.

TCMB'den makro finansal istikrarı destekleyici adım

TCMB tarafından yapılan makro ihtiyati çerçeveye ilişkin basın duyurusuna göre, makro finansal istikrarı ve parasal aktarım mekanizmasını güçlendirmek amacıyla yurt dışından temin edilen Türk lirası cinsi kısa vadeli borçlara uygulanan zorunlu karşılık oranlarında değişiklikler yapıldı.

Buna göre, Türk lirası cinsi yurt dışı repo işlemlerinden sağlanan fonlar ve yurt dışından kullanılan krediler için 1 yıla kadar vadede yüzde 12 olan zorunlu karşılık oranı, vadeye göre farklılaştırılarak 1 aya kadar vadede yüzde 18’e, 3 aya kadar vadede yüzde 14’e yükseltildi.

ETİKETLER
Merkez Bankası
Sıradaki Haber
Bakan Bolat: Küresel ticarette artan belirsizliklere rağmen Türkiye, ihracatını artırmaya devam edecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:22
Euro-Med: İsrail, Filistinlileri zorla yerinden etmek için Gazze'nin güneyinde dar bir yere hapsediyor
00:19
Rusya: İstanbul'daki müzakerelerde Ukrayna ile sağlanan anlaşmalara bağlı kalıyoruz
00:25
İstanbul'da İETT otobüsünde yangın çıktı
00:25
Trump'ın ekibi, Suriye'ye yaptırımların kaldırılması için ilk etapta 6 aylık muafiyet öneriyor
23:44
ABD Başkanı Trump: AB ile bir anlaşma arayışında değiliz
22:42
3 ilde uyuşturucu operasyonu: 30 tutuklama
Emine Erdoğan "Uluslararası Aile Forumu"nun kapanış programına katıldı
Emine Erdoğan "Uluslararası Aile Forumu"nun kapanış programına katıldı
FOTO FOKUS
İstanbul'da İETT otobüsünde yangın çıktı
İstanbul'da İETT otobüsünde yangın çıktı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ