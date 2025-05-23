Bakan Bolat: Küresel ticarette artan belirsizliklere rağmen Türkiye, ihracatını artırmaya devam edecek

Bolat, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ev sahipliğinde düzenlenen TOBB Türkiye Ekonomi Şurası'na katıldığını belirtti.

Burada iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldiklerini bildiren Bolat, hükümet olarak uyguladıkları ekonomi politikasına, enflasyonla mücadele sürecine, küresel ticaret pazarındaki son gelişmelere, ihracat hedeflerine, iş dünyasına sağlanan desteklere, tarım ve istihdam alanındaki adımlara ilişkin bilgilendirme yaptıklarını aktardı.

Bolat, Türkiye'nin farklı illerinden şuraya katılan oda ve borsa başkanları ile çeşitli sektörleri temsil eden iş insanlarının talep ve beklentilerini de dinlediklerini ifade ederek, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Hükümetimizin bütüncül kalkınma hedefleri bağlamında Ticaret Bakanlığı olarak 81 ilimizdeki üreticilerimizi, çiftçilerimizi, esnaf ve sanatkarlarımızı, sanayicilerimizi desteklemeyi ülkemizin ticaret stratejisinin vazgeçilmez bir unsuru olarak görüyor, bu noktada adımlarımızı güçlü şekilde atmaya devam ediyoruz. Küresel ticarette artan belirsizliklere rağmen Türkiye, üretimini ve ihracatını artırmaya devam etmekte, kararlılıkla uyguladığı ekonomi programı sayesinde büyümesini güçlü şekilde sürdürmektedir. Türkiye'nin son 10 yılda OECD'nin en hızlı büyüyen ekonomilerinden biri olması, mal ve hizmetler ihracatımızın rekor seviyelere ulaşması, dış cari açıktaki düşüşün sürmesi ve istihdamda sağlanan olumlu ivme, bunun önemli göstergelerindendir."

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde attığı stratejik adımlarla güçlenmeye ve kalkınmaya devam ettiğini vurgulayan Bolat, geleceğin Türkiye'sini inşa etmek için birçok alanda olduğu gibi ticarette de kararlı şekilde çalıştıklarını belirtti.

Bolat, ülkenin küresel ticaret pazarındaki konumunu güçlendirmeye, ihracatçıların rekabet gücünü artırmaya, ihracatçıları dijitalleşme ve yeşil dönüşüme uyumda desteklemeye devam edeceklerini kaydederek, "İş insanlarımızın şurada dile getirdiği başlıkları titizlikle ele almayı, mevcut sorunları çözmeyi ve iş dünyamızla güçlü bir koordinasyon içerisinde yol almayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.