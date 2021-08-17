Haber Giriş: 17 Ağustos 2021 Salı 09:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
TPAO'dan 7 ayda 30 milyon varillik 13 petrol kuyusu keşfi
[Fotoğraf: AA]
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, yılın ilk 7 ayında kara alanlarında 13 yeni keşifle yaklaşık 30 milyon varil petrol eşdeğeri rezervi Türkiye'ye kazandırdı.
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) Twitter hesabından yapılan açıklamada, "2021 yılının ilk 7 ayında, kara alanlarında gerçekleştirdiğimiz 13 yeni keşifle yaklaşık 30 milyon varil petrol eşdeğeri rezervi ülkemize kazandırmanın gururunu yaşıyoruz." denildi.
Türkiye'nin günlük petrol üretimi 100 bin varile ulaşacak
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, daha önce yaptığı açıklamada, petrolde karada yapılan çalışmalarla günlük yurt içi üretimin 60 bin varilin üzerine çıktığını, 2023’te günlük petrol üretiminin 100 bin varile ulaşacağını belirtmişti.
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