Bakan Yanık: Selden etkilenen bölgelere 30 milyon lira gönderildi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Bakanlık olarak selden etkilenen bölgelere gönderdikleri toplam desteğin 30 milyon lira olduğunu açıkladı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, hasar tespit çalışmaları sonrası Kastamonu'ya 10 milyon lira, Sinop'a 10 milyon lira olmak üzere toplam 20 milyon lira ilave kaynak gönderdiklerini ifade ederek, "Böylece bakanlık olarak selden etkilenen bölgelere gönderdiğimiz toplam destek 30 milyon lira oldu" bilgisini verdi.
Sosyal yardımlar ve sosyal hizmetlerin bir bütün olduğunu vurgulayan Yanık, "Maddi olarak vatandaşlarımızın yanında olmanın yanı sıra psikososyal destek ekiplerimiz de 292 personelle bölgede vatandaşlarımızın sıkıntılarına çözüm üretmeye devam ediyor" ifadesini kullandı.
Yapılan hasar tespit çalışmaları sonrasında Kastamonu'ya 10.000.000 TL, Sinop'a 10.000.000 TL olmak üzere toplam 20.000.000 TL ilave kaynak gönderiyoruz.— Derya Yanık (@deryayanikashb) August 16, 2021
Böylece @tcailesosyal olarak selden etkilenen bölgelere gönderdiğimiz toplam destek 30.000.000 TL oldu.
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