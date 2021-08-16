Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, hasar tespit çalışmaları sonrası Kastamonu'ya 10 milyon lira, Sinop'a 10 milyon lira olmak üzere toplam 20 milyon lira ilave kaynak gönderdiklerini ifade ederek, "Böylece bakanlık olarak selden etkilenen bölgelere gönderdiğimiz toplam destek 30 milyon lira oldu" bilgisini verdi.

Sosyal yardımlar ve sosyal hizmetlerin bir bütün olduğunu vurgulayan Yanık, "Maddi olarak vatandaşlarımızın yanında olmanın yanı sıra psikososyal destek ekiplerimiz de 292 personelle bölgede vatandaşlarımızın sıkıntılarına çözüm üretmeye devam ediyor" ifadesini kullandı.