Bir nedenden dolayı borçlarını ödeyemeyenleri "kara listeye" düşme tehlikesi bekliyor. Daha son borç ödense de bir kez sicili bozulanların yeniden kredi kullanabilmesi için uzun zaman gerekiyor.

TBMM Başkanlığı'na AK Parti tarafından sunulan torba ekonomi teklifinde, "kara liste"ye düşenler için af getiriliyor.

Düzenleme, anapara ve taksit ödemesi 1 Ekim 2022'den önce olan borçları kapsayacak.

Borçların 1 Temmuz 2023'e kadar ödenmesi durumunda sicil kayıtları silinecek. Düzenlemeden borçlarını yapılandıranların da faydalanması sağlanacak.

Teklifle, Bankalar Birliği Risk Merkezi'nde olumsuz sicili olanlar temizleme şansına kavuşacak.

Ayrıca kredi ve finans kuruluşlarına, kredilerin yeniden yapılandırılması ve yeni kredi kullandırılması işlemlerinde hukuki ve cezai sorumluluk da doğmayacak.