İngiliz Perakende Konsorsiyumu (BRC), hava kurutucular ve sıcak tutan giysiler gibi diğer enerji tasarruflu eşyaların da iyi sattığını söyledi.

Ancak buna rağmen, BRC, genel perakende satış hacimlerinin eylül ayında düşmeye devam ettiğini söyledi.

İnsanların televizyon ve bilgisayar gibi ürünleri satın almaktan kaçındıkları açıklandı.

BRC ve danışmanlık KPMG tarafından hazırlanan rapora göre, perakende satışların değeri geçen ay yüzde 2,2 arttı.

Ancak BRC, satışlardaki hafif artışın, enflasyon hesaba katıldığında satılan mal hacminde çok daha büyük bir düşüşü maskelediğini söyledi.

Enflasyon şu anda yüzde 9,9 ile 40 yılın en yüksek seviyesine yakın.