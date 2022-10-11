Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı 13:27Son Güncelleme: Kaynak: BBC
İngiltere'de enerji krizi: Battaniye ve fritöz satışları artıyor
Yeni bir rapora göre İngiltere'de halk, bu kış enerji faturalarını düşük tutmaya çalışırken battaniye ve fritöz stokluyor.
İngiliz Perakende Konsorsiyumu (BRC), hava kurutucular ve sıcak tutan giysiler gibi diğer enerji tasarruflu eşyaların da iyi sattığını söyledi.
Ancak buna rağmen, BRC, genel perakende satış hacimlerinin eylül ayında düşmeye devam ettiğini söyledi.
İnsanların televizyon ve bilgisayar gibi ürünleri satın almaktan kaçındıkları açıklandı.
BRC ve danışmanlık KPMG tarafından hazırlanan rapora göre, perakende satışların değeri geçen ay yüzde 2,2 arttı.
Ancak BRC, satışlardaki hafif artışın, enflasyon hesaba katıldığında satılan mal hacminde çok daha büyük bir düşüşü maskelediğini söyledi.
Enflasyon şu anda yüzde 9,9 ile 40 yılın en yüksek seviyesine yakın.
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