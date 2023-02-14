Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2022 dönemine ilişkin süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıkladı.

Buna göre, bir önceki ay 718 bin 139 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı, aralıkta yüzde 10,9 artarak 796 bin 400 ton oldu.

Ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı, aralıkta bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0,4 azaldı.

Söz konusu miktar, ocak-aralık döneminde 2021'in aynı dönemine göre yüzde 3 azalarak 9 milyon 751 bin 791 tona geriledi.

Aralıkta bir önceki yılın aynı ayına göre, yoğurt üretimi yüzde 9,4, içme sütü üretimi yüzde 6 ve ayran üretimi yüzde 3,5 artarken, tereyağı üretimi yüzde 16,7 ve inek peyniri üretimi yüzde 0,9 azaldı.

Geçen yılın ocak-aralık döneminde 2021'in aynı dönemine göre, tereyağı üretimi yüzde 12,8, ayran üretimi yüzde 6,9 ve yoğurt üretimi yüzde 3,8 artarken, inek peyniri üretimi yüzde 4,5 ve içme sütü üretimi yüzde 1,7 geriledi.

Kasımda 123 bin 123 ton olan içme sütü üretimi, aralık ayında yüzde 9 artarak 134 bin 216 ton olarak kayıtlara geçti.