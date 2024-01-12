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Ekonomi
AA 12.01.2024 10:24

Toplam ciro endeksi yüzde 66,1 arttı

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, Kasım 2023'te bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 66,1 artış gösterdi.

Toplam ciro endeksi yüzde 66,1 arttı
[Fotograf: TRT Haber]

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım 2023'e ilişkin ciro endekslerini açıkladı.

Buna göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi söz konusu ayda yıllık bazda yüzde 66,1 yükseldi. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında kasımda yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 54,6, inşaat ciro endeksi yüzde 98,7, ticaret ciro endeksi yüzde 71,3, hizmet ciro endeksi yüzde 61,2 artış kaydetti.

Aylık değişimler

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi Kasım 2023'te aylık bazda yüzde 3 arttı. Anılan ayda sanayi sektörü ciro endeksinde yüzde 2,5, inşaat ciro endeksinde yüzde 3,8, ticaret ciro endeksinde yüzde 3,4 ve hizmet ciro endeksinde yüzde 2,3 artış görüldü.

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