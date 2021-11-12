Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin ciro endekslerini açıkladı.

Buna göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi eylülde yıllık yüzde 42,6 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; Eylülde yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 48,4, inşaat ciro endeksi yüzde 35,9, ticaret ciro endeksi yüzde 35,5, hizmet ciro endeksi yüzde 59,0 arttı.

Toplam ciro aylık yüzde 0,6 arttı

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi eylülde aylık yüzde 0,6 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; Eylülde aylık inşaat ciro endeksi yüzde 3,0, ticaret ciro endeksi yüzde 0,9, hizmet ciro endeksi yüzde 2,6 artarken, sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 0,9 azaldı.