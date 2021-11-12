Haber Giriş: 12 Kasım 2021 Cuma 09:40Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Borsada yükseliş sürecek mi?
[Fotoğraf: AA]
Borsa İstanbul son 1 ayda yüzde 15 değer kazandı. Dün rekor tazeleyen BIST 100 endeksi rekorunu 1.643,82 puana taşıdı.
BIST 100 endeksi, dün kapanış rekorunu tazelerken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 1.643,82 puana taşıdı.
Türkiye'nin cari işlemler hesabının beklentilerin üzerinde fazla vermesinin ardından yükselişe geçerek gördüğü en yüksek seviye rekorunu kıran Borsa İstanbul böylece son bir ayda yüzde 15 değer kazandı.
'1,650 puan direnç, 1,570 seviyesi destek konumunda'
Uzmanlar teknik açıdan endeks kontratında 1,650 puanın direnç, bin 570 seviyesinin destek konumunda olduğunu bildirdi.
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