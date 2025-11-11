Puslu 14ºC Ankara
Ekonomi
AA 11.11.2025 10:29

Toplam ciro endeksi eylülde yıllık bazda arttı

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 37,5 yükseldi.

Toplam ciro endeksi eylülde yıllık bazda arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin ciro endekslerini açıkladı.

Buna göre mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam ciro endeksi, eylülde aylık bazda yüzde 4,6 arttı.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, aynı ayda yıllık bazda yüzde 37,5 artış gösterdi.

Sanayi ve inşaat endeksleri

Sanayide takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, eylülde yıllık bazda yüzde 30,5, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi ciro endeksi söz konusu ayda bir önceki aya göre yüzde 2,8 yükseliş kaydetti.

İnşaat sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, yıllık bazda yüzde 32,8 artarken mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış inşaat ciro endeksi bir önceki aya kıyasla yüzde 6,5 azaldı.

Ticaret ve hizmet endeksleri

Takvim etkisinden arındırılmış ticaret ciro endeksi, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 41,6, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi bir önceki aya kıyasla yüzde 7,7 arttı.

Hizmet sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 37, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi de bir önceki aya kıyasla yüzde 1,9 artış gösterdi.

