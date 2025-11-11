Bakan Bolat: İhracat, sanayi üretimindeki artışı güçlendiriyor

Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin üretim ve ihracat odaklı büyüme stratejisinin olumlu sonuçlar verdiğini vurguladı.

Bolat, "İhracat artışımız sanayi üretimindeki artışı güçlendiriyor. İhracat pazarlarında talep şartlarındaki iyileşme Ekim ayında güçlenerek devam etti." ifadelerini kullandı.

İhracat İklim Endeksi son 17 ayın zirvesinde

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi'nin, Ekim ayında bir önceki aya göre 0,7 puan artışla 52,4 seviyesine yükseldiğini belirten Bolat, bu rakamın son 17 ayın en yüksek değeri olduğuna dikkati çekti.

Endeksin eşik değer olan 50'nin üzerinde kalarak ihracat koşullarındaki iyileşmenin sürdüğünü gösterdiğini ifade eden Bolat, "Böylece Türk imalatçılarının ihracat iklimindeki kesintisiz iyileşme trendi 22. aya taşındı." dedi. Bu iyileşmenin Mayıs 2024'ten bu yana kaydedilen en belirgin artış olduğunu da sözlerine ekledi.

Bakan Bolat, başta Almanya, ABD ve İtalya olmak üzere birçok önemli ihracat pazarında ekonomik aktivitenin hız kazandığını belirtti. Türkiye'nin imalat sanayi ihracatının yaklaşık beşte birini oluşturan bu üç pazardaki büyümenin ihracatçılar için olumlu bir görünüm sunduğunu kaydetti. Almanya'da ekonomik aktivitenin son iki buçuk yılın en hızlı artışını gösterdiğini, büyüme hızlarının ABD'de son iki ayın, İtalya'da ise son 19 ayın en yüksek seviyelerine ulaştığını aktardı. Ayrıca, Türkiye'nin üçüncü büyük ihracat pazarı olan Birleşik Krallık'ta üretimin Ekim ayında yeniden artışa geçtiğini bildirdi.

Bakan Bolat, Birleşik Arap Emirlikleri'nde ekonomik aktivitenin artmaya devam ettiğini, Suudi Arabistan'ın ise anket kapsamındaki ekonomiler arasında en hızlı büyüme kaydeden ülke olduğunu belirtti.

Sanayi üretimindeki yüksek teknolojinin payı artıyor

Sanayi üretiminin 2025 yılı Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,9 arttığını açıklayan Bolat, bu artışta yüksek teknoloji üretimindeki yıllık yüzde 29,0'lık artışın önemli rol oynadığını vurguladı.

Bolat, sanayi üretiminin 2025'in üçüncü çeyreğinde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,1 oranında arttığını ve bu durumun üçüncü çeyrek büyümesini desteklediğini ifade etti.

İhracatta yıllık hedefler aşıldı

Yılın ilk 10 ayında ihracatın bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,9 artışla 224,6 milyar dolara ulaştığını belirten Bakan Bolat, yıllıklandırılmış ihracatın ise yüzde 3,1 artışla 270,2 milyar dolara ulaştığını ve bu rakamın bir rekor olduğunu ifade etti.

Aynı dönemde orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatının toplam imalat sanayi ihracatı içindeki payının yüzde 42,8'e yükseldiğinin altını çizen Bakan Bolat, "Ülkemizin üretim ve ihracat kapasitesini, yüksek teknoloji ve katma değerli ürünlerimiz itibarıyla daha da güçlendirmeye kararlıyız." ifadesini kullandı.