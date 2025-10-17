TOKİ'nin indirim kampanyasında bugün son gün

TOKİ'den ev ve iş yeri almış olanlara ödeme kolaylığı sağlandı. Borcunu ödeyip tapusunu hemen almak isteyenler için başlatılan kampanyada sona gelindi.

İndirim kampanyasından, satışları 2024 yılı Haziran ayı sonuna kadar yapılan konut ve iş yerleri için yararlanılabiliyor. Söz konusu konut ve iş yerleri için geri ödeme taksitlerinin de en geç 2024 yılı Haziran ayı sonuna kadar başlamış olması gerekiyor.

Ev ve iş yeri alıcılarının borç kapatmanın yapıldığı aya ait taksit ödemelerini yapılmış olması şart.

Geriye dönük taksit ve emlak vergisi borcunun bulunmaması da koşullar arasında yer alıyor. Ayrıca, taksit sayısı 12 ay ve daha az kalan konut ve iş yeri alıcıları indirim kampanyasına dahil olamıyor.

Kampanyadan faydalanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları, Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalamış oldukları aracı bankalardan konut kredisi de kullanabiliyor.

Başvurular bugün mesai bitimine kadar aracı bankalara yapılabilecek.