Açık 9.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
TRT Haber 17.10.2025 04:08

TOKİ'nin indirim kampanyasında bugün son gün

TOKİ'den 2024 Haziran ayı sonuna kadar alınmış ev ve iş yerlerine yönelik yüzde 25 indirim kampanyasında sona yaklaşıldı. Kampanyaya başvurmak için bugün son gün. Borcunu ödeyip tapusunu hemen almak isteyenler BUGÜN mesai bitimine kadar aracı bankalara başvuru yapabilecek.

TOKİ'nin indirim kampanyasında bugün son gün

TOKİ'den ev ve iş yeri almış olanlara ödeme kolaylığı sağlandı. Borcunu ödeyip tapusunu hemen almak isteyenler için başlatılan kampanyada sona gelindi.

İndirim kampanyasından, satışları 2024 yılı Haziran ayı sonuna kadar yapılan konut ve iş yerleri için yararlanılabiliyor. Söz konusu konut ve iş yerleri için geri ödeme taksitlerinin de en geç 2024 yılı Haziran ayı sonuna kadar başlamış olması gerekiyor.

Ev ve iş yeri alıcılarının borç kapatmanın yapıldığı aya ait taksit ödemelerini yapılmış olması şart.

Geriye dönük taksit ve emlak vergisi borcunun bulunmaması da koşullar arasında yer alıyor. Ayrıca, taksit sayısı 12 ay ve daha az kalan konut ve iş yeri alıcıları indirim kampanyasına dahil olamıyor.

Kampanyadan faydalanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları, Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalamış oldukları aracı bankalardan konut kredisi de kullanabiliyor.

Başvurular bugün mesai bitimine kadar aracı bankalara yapılabilecek.

ETİKETLER
TOKİ Konut
Sıradaki Haber
Küresel elektrik depolama sektöründe 2030'a kadar 1500 gigavat kapasite hedefleniyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
04:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine 'Terörsüz Türkiye' mektubu
03:04
Küresel elektrik depolama sektöründe 2030'a kadar 1500 gigavat kapasite hedefleniyor
02:09
Hamas: Ateşkes anlaşmasına ve Gazze'nin yeniden imarına bağlıyız
02:06
Isparta'da kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
02:04
Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton hakkında iddianame hazırlandı
02:03
İzmir'de 50 düzensiz göçmen yakalandı
SOLOTÜRK Kayseri'de prova uçuşu yaptı
SOLOTÜRK Kayseri'de prova uçuşu yaptı
FOTO FOKUS
Ankara'da toprak kayması: 17 katlı bina boşaltıldı
Ankara'da toprak kayması: 17 katlı bina boşaltıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ