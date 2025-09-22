Açık 23.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 22.09.2025 13:11

TOKİ'nin indirim kampanyası başladı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), geri ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için yüzde 25 indirim kampanyasını başlattı.

TOKİ'nin indirim kampanyası başladı

Borcunu peşin ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yüzde 25 oranında indirim uygulanacak.

Kampanyadan bütün borç bakiyesini kapatamayacak olanlar da yararlanabilecek. Bu kişiler, borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yapacakları peşin ödemelerde, yüzde 25 indirim kampanyasından kısmi faydalanabilecek.

İndirimden yararlanacak konut ve iş yeri alıcılarının, başvuru tarihi itibarıyla o aya ait taksitlerini ödemiş olması, geriye dönük taksit veya emlak vergisi borcunun bulunmaması gerekiyor.

Kampanya, TOKİ tarafından satışı 2024 yılı Haziran ayı sonuna kadar gerçekleştirilen ve geri ödeme taksitleri en geç bu tarihe kadar başlamış konut ve iş yerlerini kapsayacak. Ancak taksit sayısı 12 ay ve daha az kalanlar kampanyadan yararlanamayacak.

Bankalardan konut kredisi kullanabilecek

Kampanyadan faydalanmak isteyenler, Gayrimenkul Satış Sözleşmesi'ni imzaladıkları aracı bankalardan konut kredisi de kullanabilecek.

Kat mülkiyeti oluşan projelerde ise site yönetiminden "alacakları-borcu yoktur" belgesi ile ilgili belediyeden alınacak emlak beyan değerini gösterir belgenin bankaya sunulması gerekecek.

Kampanyadan yararlanmak isteyenler 17 Ekim'e kadar ilgili bankaya başvurabilecek.

Bu tarihten sonraki borç kapatmalarda yüzde 25 indirimden faydalanılamayacak.

ETİKETLER
Sosyal Konut Projesi TOKİ
Sıradaki Haber
Güvence Hesabı'ndan 522 milyon liralık tazminat ödemesi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:10
Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 65 bin 344'e çıktı
13:01
Japonya'da Toyoake Belediyesi, telefon kullanımını 2 saatle sınırlayacak
12:57
Bakan Tunç: İsrail'in soykırım suçluları insanlık huzurunda hesap verecek
13:04
Bilişim Vadisi, TEKNOFEST'i ödüllerle tamamladı
12:14
Gazze'den göç eden Filistinliler, "bir ölümden diğerine gidiyor"
12:56
Balıkesir'de bir deprem daha meydana geldi
Gazze’de Nasır Hastanesi’nin çocuk servisinde yoğunluk yaşanıyor
Gazze’de Nasır Hastanesi’nin çocuk servisinde yoğunluk yaşanıyor
FOTO FOKUS
Geri manevra yapamadı, çarpa çarpa çıktı
Geri manevra yapamadı, çarpa çarpa çıktı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ