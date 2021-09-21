TOKİ her yıl indirim kampanyası yapıyor. Ancak bu yıl yoğun talep üzerine ikinci kez kampanya düzenlendi.

Borcunun tamamını ödeyip tapusunu hemen almak isteyenler veya en az yüzde 25'ini ödeyenler yüzde 22'lik indirimden yararlanacak. Bu da demek oluyor ki 100 bin liralık borç 78 bin liraya, 200 bin liralık borç ise 156 bin liraya düşecek.

İndirimden, ödemeleri 2020 Haziran sonu başlayanlar yararlanabilecek.

Başvuru için son gün 19 Ekim

Kampanya için başvurular başladı. Son gün ise 19 Ekim.

Borcunun en az %25'ini kapatmak isteyenler için kredi imkanı da söz konusu. Gayrimenkul satış sözleşmesi imzalanan bankalardan konut kredisi çekilebilecek

Taksit sayısı 12 aydan az olanlar kampanyadan yararlanamayacak. Ayrıca geriye dönük taksit ve emlak vergisi borçlarının da bulunmaması gerekiyor.