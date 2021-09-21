Haber Giriş: 21 Eylül 2021 Salı 11:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Borsa İstanbul günü yükselişle başladı
[Fotoğraf: AA ]
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,64 artışla 1.400,84 puandan başladı.
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 8,93 puan ve yüzde 0,64 artarak 1.400,84 puana yükseldi.
Bankacılık endeksi yüzde 0,85 ve holding endeksi yüzde 0,75 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,44 ile inşaat, tek kaybettiren yüzde 0,31 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.
BIST 100 endeksi, dün küresel pay piyasalarına paralel satış ağırlıklı bir seyir izleyerek günü yüzde 1,94 azalışla 1.391,91 puandan tamamladı.
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