Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 8,93 puan ve yüzde 0,64 artarak 1.400,84 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,85 ve holding endeksi yüzde 0,75 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,44 ile inşaat, tek kaybettiren yüzde 0,31 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

BIST 100 endeksi, dün küresel pay piyasalarına paralel satış ağırlıklı bir seyir izleyerek günü yüzde 1,94 azalışla 1.391,91 puandan tamamladı.