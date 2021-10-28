Sel, dolu ve taşkınlar mahsulleri vurdu. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yardımlar mağdur olan çiftçinin yüzünü güldürdü.

Tokat'ta yaz aylarında yaşanan 16 afetten en çok çiftçiler etkilendi. 8 ilçede 66 köyde hasar tespit çalışmaları yapıldı.

5 milyon liralık destek



Tarımsal zararların karşılanması için Cumhurbaşkanlığı devreye girdi. "Acil Destek Giderleri Ödeneği" ile bölgeye 5 milyon lira gönderildi.

Tokat Valisi Ozan Balcı, "Cumhurbaşkanlığımızdan gönderilen yaklaşık 5 milyon lira kaynak ile biz çiftçilerimize tohum aldık, gübre aldık. Onun dağıtımı için bir araya gelmiş bulunmaktayız" açıklamasını yaptı.



Çiftçiler ekim zamanı gelen tohum ve gübre yardımından oldukça memnun.

"Hızır gibi yetiştiler"



O çiftçilerden biri, "Bugün sağolsun Cumhurbaşkanımız, valimiz, devlet büyüklerimiz yanımızda dimdik durdular. Köylümüz mağdurdu, hızır gibi yetiştiler" dedi.

İl genelinde 2 bin 526 çiftçi yardımdan faydalandı.

