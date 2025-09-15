Togg'un hızlı teslim T10F stokları tükendi

TOGG'un NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Hızlı teslim T10F stoklarımız tükenmiştir. Ön siparişlerinizi T10F konfigüratör üzerinden vermeye devam edebilirsiniz. İlginiz için teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Togg T10F, 1 milyon 860 bin liradan başlayan fiyat etiketiyle kullanıcılarını beklerken, versiyonun tahmini teslimat tarihi eylül-ekim olarak belirlendi.

28 dakikada hızlı şarjla yüzde 80 doluluk

T10F, hızlı şarj ile 28 dakikada yüzde 20’den yüzde 80 batarya doluluk seviyesine ulaşabiliyor.

Uzaktan güncellemeler ile sürekli kendini yenileyebilen sürücü destek sistemlerinin yer aldığı T10F, yedi hava yastığı, dayanıklı ve sağlam altyapısı ile her türlü yol koşulunda güvenli bir sürüş sağlıyor.

Cihaz, trafik işareti algılama sistemiyle birlikte çalışan dur-kalk fonksiyonlu akıllı adaptif hız sabitleyici ve akıllı şerit takip sistemi & şeritten ayrılma ikazı gibi özelliklere sahip bulunuyor.

T10F aynı zamanda V2 donanım seviyesinde çevre görüş kamerası, kör nokta asistanı, sürücü dikkat asistanı, gelişmiş elektronik denge kontrolü gibi özellikleri standart, otomatik park asistanını ise opsiyon olarak sunuyor.

5 renk seçeneği mevcut

Tasarımı, ileri teknolojisi ve kullanıcı odaklı yaklaşımıyla öne çıkan T10F, Gemlik, Oltu ve Kula renklerinin yanı sıra Urla ve Mardin renk seçeneklerine de sahip. Urla, Ege’nin dinginliğini ve rafine zevklerini yansıtırken Mardin’in mavi badem şekeri yeni renge ilham oldu.

T10F’in tasarımı akıcı, dinamik ve zarif çizgilerle kendini gösteriyor. Lale motifinin yatay çizgilerle işlendiği T10F, sportif fastback siluetiyle ileriye atılmaya hazır bir duruş sergiliyor.

Coupe tavan çizgisi ve gövdeye gömülü kapı kolları, estetik bir tercihin ötesinde aerodinamik verimliliği artıran mühendislik dokunuşları olarak dikkati çekiyor. 505 litrelik bir bagaj hacmine sahip olan T10F’in iç mekanı, kullanıcıyı ferah, aydınlık ve konforlu bir üçüncü yaşam alanıyla karşılıyor.