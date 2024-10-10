Parçalı Bulutlu 25.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 10.10.2024 15:07

TMSF'den indirimli lüks araç ihalesi

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), aralarında Bentley, Mercedes, Porsche gibi lüks markaların da bulunduğu otomobillerin satışı için 7 Kasım'da ihale gerçekleştirecek.

TMSF'den indirimli lüks araç ihalesi

TMSF'den yapılan açıklamaya göre, yeni muhammen bedellerle araç satış ihalesi düzenlenecek. TMSF, daha önceki ihalelerde satılmayan araçları farklı oranlarda indirim yaparak yeniden satışa çıkardı.

Aralarında Bentley, Mercedes, Porsche gibi lüks markaların da bulunduğu otomobiller, 7 Kasım'da TMSF'nin Esentepe'de bulunan binasında düzenlenecek ihale ile satılacak.

TMSF aracılara karşı uyarmıştı

TMSF lüks araçları ucuza ayarlayabileceğini iddia eden dolandırıcılara karşı vatandaşları uyarmıştı.

Söz konusu basın açıklamasında, kamuoyunda 'çantacı, aracı, komisyoncu' gibi isimlerle tanımlanan kötü niyetli kişilere karşı dikkatli olunması gerektiği, duyurusu yapılmadan, çok düşük bedellere araç alınmasının mümkün olmadığı vurgulanmıştı.

TMSF'nin resmi internet sitesinde, lüks araç ihalesinden başka araç satış ihale duyurularının da yer aldığı belirtildi.

ETİKETLER
TMSF
Sıradaki Haber
SGHM'den "hava aracı bakım teknisyeni ithal edileceği" iddialarına yalanlama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:18
İstanbul'da 236 bin 972 kaçak güneş gözlüğü ele geçirildi
14:14
Güney Afrika'da trafik kazasında bir otomobildeki 8 kişi öldü
14:17
Bakan Yerlikaya: Göçü, kamu güvenliğimizden asla taviz vermeyen bir anlayışla yönetiyoruz
14:16
Bakan Güler, İtalya Savunma Bakanı Crosetto ile görüştü
14:05
Yaralı saz kedisi koruma altına alındı
14:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'da
Gaziantep'te depremde hasar alan tarihi Kurtuluş Camii'nin kubbesi tamamlandı
Gaziantep'te depremde hasar alan tarihi Kurtuluş Camii'nin kubbesi tamamlandı
FOTO FOKUS
MSB'den "Ateş Serbest-2024" paylaşımı
MSB'den "Ateş Serbest-2024" paylaşımı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ