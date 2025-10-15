Parçalı Bulutlu 18.8ºC Ankara
Ekonomi
AA 15.10.2025 14:57

TMSF, BankPozitif'i satışa çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), BankPozitif'i 1 milyar 100 milyon lira muhammen bedelle satışa çıkardı.

TMSF, BankPozitif'i satışa çıkardı

TMSF'nin internet sitesinde BankPozitif'in satışına ilişkin duyuru yayınlandı.

Duyuruya göre, Fonun kayyum olarak görevlendirildiği Pay Fix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ, Erkan Kork Mal Varlığı Değerleri, Capitaltürk Turizm Yatırım AŞ ve Murat Çöpürkaya Mal Varlığı Değerleri mülkiyetinde bulunan yüzde 97 oranındaki Bank Pozitif Kredi ve Kalkınma Bankası AŞ'nin (BankPozitif) paylarını, kapalı teklif isteme ve açık artırma yöntemlerinin birlikte uygulanması suretiyle satışa sunuldu.

BankPozitif için muhammen bedel 1 milyar 100 milyon lira olarak belirlendi.

Son teklif verme tarihi 11 Kasım saat 19.00 olarak belirlenirken, ihale 12 Kasım'da saat 14.00'te TMSF'nin İstanbul Esentepe'deki merkezinde açık artırma usulüyle gerçekleştirilecek.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, 17 Mart'ta yayınladığı "11176" sayılı Kararında, BankPozitif Kredi ve Kalkınma Bankası AŞ'nin nitelikli ortağı Pay Fix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ hakkında adli makamlar tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yapılan değerlendirmeler neticesinde, Bankanın, Pay Fix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ mülkiyetinde bulunan yüzde 79 oranındaki hissesine ilişkin temettü dışındaki ortaklık haklarının TMSF tarafından kullanılmasına karar verilmişti.

TMSF
