Ekonomi
23.01.2026 13:35

TMO, çeltik alım fiyatlarını belirledi

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), çeltik alım fiyatını baldo grubu için ton başına 40 bin lira, cammeo grubu için 38 bin lira, Osmancık grubu için 32 bin lira olarak belirledi.

TMO, çeltik alım fiyatlarını belirledi

TMO'nun internet sitesinde yer alan açıklamada, Türkiye'de çeltik hasadının eylül ayı içinde başlayıp, kasımda tamamlandığı hatırlatılarak, hasat başlangıcından bugüne kadar üretici lehine seyreden piyasaların yakından izlendiği ve gelinen noktada alım fiyatlarının açıklanmasının uygun olacağının değerlendirildiği bildirildi.

Geçen yıl çeltik üretiminin, 2024'e göre yüzde 2,1 azalışla 998 bin ton olarak gerçekleştiği anımsatılan açıklamada, "Baldo grubu çeltikler için ton başına 40 bin lira (55 randıman), cammeo grubu için 38 bin lira (58 randıman), Osmancık grubu için ise 32 bin lira (60 randıman) fiyatla satın alınacaktır." ifadeleri yer aldı.

Alımlara ilişkin detayların paylaşıldığı açıklamada, TMO'nun Türkiye genelinde bulunan iş yerlerinde ve protokol imzaladığı lisanslı depolarda, çeltik alım faaliyeti göstereceği kaydedildi. Protokol imzalanan lisanslı depoculuk şirketlerinin "www.tmo.gov.tr" adresinde yayımlandığı, üreticilerin bu depolara teslim ettiği ürününü Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) olarak TMO'ya satabileceğine işaret edilen açıklamada, "Bakanlığımıza bağlı Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü (TTSM) tarafından üretim izni verilmiş veya tescil edilmiş çeşitler, satın alınacak. Kayıtlı olmayan çeşitler, kesinlikle satın alınmayacak." bilgisi paylaşıldı.

"Alımlara 26 Ocak'tan itibaren başlanacak"

TMO'nun, üreticilerin iş yerleri önünde uzun süre beklemelerini önlemek amacıyla uyguladığı randevulu alım sistemine, anlaşmalı lisanslı depolar da dahil olmak üzere, tüm alım noktalarında devam edeceğine dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:

"Randevular, 24 Ocak'tan itibaren 'https://randevu.tmo.gov.tr' adresinden, e-Devlet uygulaması (Randevu Sistemi-Toprak Mahsulleri Ofisi) üzerinden alınabileceği gibi başmüdürlük ve şube müdürlükleri ile ajans amirliklerinden de alınabilecek. Çeltik alımlarına, 26 Ocak'tan itibaren başlanacak. Ürün bedeli ödemeleri, ürün teslimatına müteakip 30 gün içinde, üreticilerin banka hesaplarına aktarılacak. Bakanlığımızca üreticilerimize, ilave olarak temel destek ve sertifikalı tohum kullanım desteği ödenecek. TMO tarafından, üreticilerin ÇKS'de kayıtlı üretim miktarının tamamı satın alınabilecek. TMO iş yerlerine satılan ürünün borsa tescil ücreti, TMO tarafından karşılanacak. Geçici alım merkezlerinde, hizmet bedeli kesintisi (yüzde 1) yapılacak. Damperli araçlardan, boşaltma ücreti alınmayacak."

