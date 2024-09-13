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Ekonomi
AA 13.09.2024 16:48

TMO, çeltik alım fiyatlarını açıkladı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 2024 dönemi çeltik alım fiyatlarını belirledi. Alım fiyatı baldo grubu için ton başına 31 bin lira, cammeo grubu için 30 bin lira, Osmancık grubu için 25 bin lira olarak belirlendi.

TMO, çeltik alım fiyatlarını açıkladı

Tarım ve Orman Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bu yıl çeltik üretiminin 980 bin ton olacağının tahmin edildiği ifade edilerek, hasadın eylül ayı başında lokal olarak başladığı belirtildi.

Açıklamada, bugüne kadar çeltik piyasalarının yakından izlendiği ve gelinen noktada 2024 dönemi TMO çeltik alım fiyatlarının, baldo grubu çeltikler için ton başına 31 bin lira (55 randıman), cammeo grubu için 30 bin lira (58 randıman), Osmancık grubu için ise 25 bin lira (60 randıman) olarak belirlendiği kaydedildi.

Üreticilere, mazot, gübre, sertifikalı tohumluk ve fark ödemesi desteklerinin Bakanlıkça ayrıca ödeneceği bildirilen açıklamada, alımlara ilişkin detaylı bilgilendirmenin TMO tarafından yapılacağı ifade edildi.

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Tarım Üretimi Tarım ve Orman Bakanlığı
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