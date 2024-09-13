Çayırhan Termik Santrali özelleştirilecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, internet sitesinde konuya ilişkin duyuru yayımladı.

Buna göre, Çayırhan Termik Santrali ile Çayırhan Linyit İşletmesi tarafından kullanılan taşınırlar ve taşınmazlar "varlık satışı" yöntemiyle, Elektrik Üretim AŞ adına kayıtlı "23405" ve "30963" numaralı maden ruhsatları ile bu ruhsatların kapsadığı maden sahaları ise "işletme hakkının verilmesi" yöntemiyle bir bütün halinde özelleştirilecek.

Özelleştirmeye ilişkin ihale şartnamesi ve tanıtım dokümanı bedeli 200 bin lira, geçici teminat bedeli 150 milyon lira olarak belirlendi.

İhaleye katılmak isteyenler, 4 Aralık 2024'e kadar son teklif verebilecek.

İhale, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle "pazarlık" usulüyle gerçekleştirilecek. Pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla yapılacak açık artırmayla ihale sonuçlandırılacak.