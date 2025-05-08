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Ekonomi
AA 08.05.2025 16:16

TMO, buğday ve arpa alımlarına 12 Mayıs'ta başlayacak

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Çiftçi Kayıt Sistemi'nde (ÇKS) kayıtlı buğday ve arpa ürünlerini 12 Mayıs'tan itibaren almaya başlayacak.

TMO, buğday ve arpa alımlarına 12 Mayıs'ta başlayacak

TMO'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türkiye'de hububat hasadının başta Çukurova olmak üzere bazı lokal alanlarda başladığı belirtildi.

Üreticilerin depolama ihtiyacını karşılamak amacıyla, ÇKS'de kayıtlı buğday ve arpa ürünlerinin 12 Mayıs'tan itibaren taahhütname karşılığında TMO işyerleri tarafından kabul edileceği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Taahhütname karşılığı geçici depolama amacıyla teslim edilecek ürünler için üreticilerimizin randevu almaları gerekmektedir. Randevular, 'https://randevu.tmo.gov.tr' adresinden veya e-Devlet üzerinden de (Randevu Sistemi-Toprak Mahsulleri Ofisi) alınabilecektir. Ayrıca üreticilerimizin, kurumumuzla protokol imzalayan lisanslı depolara ürünlerini teslim etme imkanları da bulunmaktadır."

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Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Buğday
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