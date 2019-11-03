Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Sektörler Konseyi Üyesi Rüstem Çetinkaya, Brexit'in ertelenmesine karşın iki taraf arasında anlaşma ihtimalinin arttığını, hem Barış Pınarı Harekatı'nın başarıyla sona ermesi hem de ABD ve Rusya ile Suriye konusunda mutabık kalınmış olmasının, önümüzdeki dönem için yatırımlar üzerindeki riskleri ortadan kaldırdığını belirterek, "Yurt içinde, yılın geri kalan 2 ayında hem ihracat hem de ithalat rakamlarında yıldan yıla artışlar görmeyi bekliyoruz" ifadesini kullandı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın dün Denizli'de açıkladığı dış ticaret verilerine göre, ihracat ekimde bir önceki aya göre yüzde 7,3 artarak 16,3 milyar dolara ulaşırken, ithalat ise yüzde 7,2 artışla 18,2 milyar dolar oldu.

Ekim ayında dış ticaret açığı 1 milyar 843 milyon dolar, ihracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 89,9 olarak gerçekleşti. İhracat yıllık bazda geçen yılın ekim ayına göre yüzde 1,5 azalırken, ithalat yüzde 10,8 arttı.

TİM Sektörler Konseyi Üyesi Çetinkaya, ihracat verileriyle ilgili yaptığı değerlendirmede, yılın son 2 ayında ihracatta yıllık bazda artışlar beklediğini, ithalat tarafında görülen artışın da ekonomik toparlanmaya işaret ettiğini vurguladı.

Kaynak: AA