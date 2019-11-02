Ekonomi
İhracat 149 milyar dolara ulaştı02 Kasım 2019 Cumartesi 11:56 - Son Güncelleme 02 Kasım 2019 Cumartesi 12:05
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "İhracat 10 ayda yüzde 2,1 artışla 149 milyar dolara ulaştı. Ekim ayında ise ihracat,16 milyar 336 milyon dolar oldu. Bin 555 firma ilk kez ihracat yaptı." dedi.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ekim ayı ihracat rakamlarını Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki bir otelde düzenlenen toplantıda TİM Başkanı İsmail Gülle'nin de katılımıyla açıkladı.
Ticaret Bakanı Pekcan, "Türk Eximbank'ın KOBİ'lerimize ve yüksek teknolojili ürün üreten ihracatçılara kullandırdığı TL kredilerindeki faiz oranını bugün itibarıyla yüzde 8,79'a çektik." dedi.
Bakan Pekcan, "Ekim ayı ihracatımız GTS sistemine göre 16 milyar 336 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir." açıklamasında bulundu.
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