Ekonomi

İhracat 149 milyar dolara ulaştı

02 Kasım 2019 Cumartesi 11:56 - Son Güncelleme 02 Kasım 2019 Cumartesi 12:05

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "İhracat 10 ayda yüzde 2,1 artışla 149 milyar dolara ulaştı. Ekim ayında ise ihracat,16 milyar 336 milyon dolar oldu. Bin 555 firma ilk kez ihracat yaptı." dedi.