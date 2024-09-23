Çok Bulutlu 14.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 23.09.2024 09:15

TİGEM 20 bin ton koyun sütü satacak

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü üretimi 20 bin ton koyun sütünün satışı gerçekleştirilecek.

TİGEM 20 bin ton koyun sütü satacak

Kurumun Resmi Gazete'de yer alan ihale ilanına göre, 1 yıllık tahmini 4 bin ton ve 5 yıllık toplam tahmini 20 bin ton koyun sütü, otomatik süt sağım tesisinde sağımı, nakliyesi ve depolanması müşteri tarafından yapılması kaydıyla 5 yıllığına açık artırma usulüyle satılacak.

İhale 3 Ekim'de yapılacak

İhale, 3 Ekim Perşembe günü saat 14.30'da Ankara TİGEM İhale Salonu'nda, Merkez Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacak.

İhalede, geçici teminat tutarı 8 milyon 542 bin 274 lira olarak belirlendi.

Konuya ilişkin şartname, "www.tigem.gov.tr" internet adresindeki "Pazarlama İhaleleri" kısmından görülebilecek.

ETİKETLER
Resmi Gazete TİGEM
Sıradaki Haber
Maliye şimdi de lüks yat ve tekneleri sıkı takibe aldı: 1,4 milyar lira vergi kaybı çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:15
BM liderleri, Genel Kurul için New York'ta buluşacak
10:12
9 il için turuncu ve sarı kodlu uyarı
10:01
Borsa İstanbul haftaya yükselişle başladı
09:50
Küresel piyasalar haftaya pozitif başladı
09:52
Bursa'da işçi servisi minibüsü devrildi: 13 yaralı
10:07
Bursa'da eğitim uçağı düştü, 2 pilot hayatını kaybetti
Armut ağacı sonbaharda çiçek açtı
Armut ağacı sonbaharda çiçek açtı
FOTO FOKUS
Şanlıurfa'daki dev hortum kamerada
Şanlıurfa'daki dev hortum kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ