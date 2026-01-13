Duman -1ºC Ankara
AA 13.01.2026 10:51

Ticaret ve perakende satış hacmi arttı

Ticaret satış hacmi, Kasım 2025'te yıllık bazda yüzde 7,1, perakende satış hacmi de yüzde 14,2 yükseldi.

Ticaret ve perakende satış hacmi arttı
[Fotograf: AA]

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yılın kasım ayına ilişkin ticaret satış hacim endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre ticaret satış hacmi, Kasım 2025'te bir önceki aya kıyasla yüzde 0,5 artış gösterdi. Bu dönemde motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 0,6, toptan ticaret satış hacmi yüzde 0,1, perakende ticaret satış hacmi yüzde 1,5 arttı.

Ticaret satış hacmi, Kasım 2025'te, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,1 artış kaydetti. Aynı dönemde motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 10,4, toptan ticaret satış hacmi yüzde 3,3 ve perakende ticaret satış hacmi yüzde 14,2 yükseldi.

TÜİK
