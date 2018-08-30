Ticaret Bakanlığı'ndan spekülatörlere takip

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son dönemde finansal piyasalardaki geçici dalgalanmaları fırsat gören bazı spekülatörlerin çeşitli ürün ve ürün gruplarında arz-talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışları, stokçuluk ve benzeri piyasa fiyat oluşumunu bozucu davranışlar gerçekleştirdiklerinin gündeme geldiğini ifade etti.

1/2 Son dönemde finansal piyasalardaki geçici dalgalanmaları fırsat olarak gören bazı spekülatörlerin çeşitli ürün ve ürün gruplarında arz-talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışları, stokçuluk vb.piyasa fiyat oluşumunu bozucu davranışlar gerçekleştirdikleri gündeme gelmektedir. — Ruhsar Pekcan (@pekcan) 30 Ağustos 2018

"Piyasa dengesinin bozulmasını engelleyici tedbirler alnmaya devam edilecek"

Bakan Pekcan, Ticaret Bakanlığı olarak gelişmeleri anlık takip ederek piyasa dengesinin bozulmasını engelleyici tedbirleri almaya devam edeceklerini açıkladı.

2/2 Ticaret Bakanlığı olarak gelişmeleri anlık olarak takip ederek, piyasa dengesinin bozulmasını engelleyici tedbirleri almaya devam edeceğiz. — Ruhsar Pekcan (@pekcan) 30 Ağustos 2018

Kaynak: TRT Haber

