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Ticaret Bakanlığı'ndan spekülatörlere takip

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, piyasa dengesinin bozulmasını engelleyici tedbirleri almaya devam edeceklerini söyledi.

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Ticaret Bakanlığından spekülatörlere takip

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son dönemde finansal piyasalardaki geçici dalgalanmaları fırsat gören bazı spekülatörlerin çeşitli ürün ve ürün gruplarında arz-talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışları, stokçuluk ve benzeri piyasa fiyat oluşumunu bozucu davranışlar gerçekleştirdiklerinin gündeme geldiğini ifade etti.

 


"Piyasa dengesinin bozulmasını engelleyici tedbirler alnmaya devam edilecek"

Bakan Pekcan, Ticaret Bakanlığı olarak gelişmeleri anlık takip ederek piyasa dengesinin bozulmasını engelleyici tedbirleri almaya devam edeceklerini açıkladı.


 

Kaynak: TRT Haber
 

Etiketler: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, stok, piyasa, fiyat, arz-talep
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