Puslu 10.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
TRT Haber 13.11.2025 09:18

Ticaret Bakanlığı kasım ayı indirimlerini sıkı takipte

Ticaret Bakanlığı, kasım ayı indirim döneminde tüketicilerin aldatıcı kampanyalarla mağdur edilmemesi için piyasa ve dijital mecralardaki kapsamlı denetimlerini sürdürüyor.

Ticaret Bakanlığı kasım ayı indirimlerini sıkı takipte

Reklam Kurulu, kasım ayında yürütülen tüm indirimli satış, reklam ve tanıtım faaliyetlerini yakından izliyor. Gerçeğe aykırı fiyat, sahte indirim veya yanıltıcı görseller tespit edildiğinde, idari yaptırımlar gecikmeden uygulanıyor.

Bakanlık, vatandaşlara mağduriyet yaşamamaları için gerçek ihtiyaçların belirlenmesi ve fiyat karşılaştırması yapılması, "şok indirim", "en düşük fiyat" gibi iddiaların doğruluğunun kontrol edilmesi, sosyal medya yönlendirmeleriyle ulaşılan sitelerde güvenlik unsurlarının kontrol edilmesi, 1 alana 1 bedava, 3 al 2 öde gibi koşullu kampanyalarda ayrıntıların dikkatle okunması önerilerinde bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, tüketiciler aldatıcı reklam ve uygulamalara ilişkin başvurularını https://ticaret.gov.tr/tuketici/ticari-reklamlar/reklam-kuruluna-nasil-basvurulur adresi üzerinden Reklam Kurulu’na iletebilecek.

Açıklamada, tüketicilerin haklarının korunması, adil ve dürüst ticaretin sağlanması ve piyasa dengesinin gözetilmesi amacıyla kasım ayı boyunca sahadan dijitale tüm indirim kampanyalarını kararlılıkla takip edeceği ifade edildi.
 

ETİKETLER
Reklam Kurulu Ticaret Bakanlığı Tüketici Hakları
Sıradaki Haber
DHMİ, 48 havalimanı kurtarma ve yangınla mücadele memuru alacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:10
Gaziantep'te ilk insanın izleri araştırılacak
10:03
ABD Temsilciler Meclisi, Epstein dosyalarının açıklanmasına ilişkin oylamayı hızlandırıyor
09:56
Brent petrolün varili 62,51 dolardan işlem görüyor
09:57
Düşen uçağımızın karakutusu Türkiye'ye getirildi
09:44
Altın güne yükselişle başladı
09:40
Ehliyetsiz sürücünün aracını almaya gelen arkadaşı da ehliyetsiz çıktı
Antalya'nın içme suyu kaynağında incelendi
Antalya'nın içme suyu kaynağında incelendi
FOTO FOKUS
Türk savunma sanayii Afrika’da yeni bir sayfa açtı
Türk savunma sanayii Afrika’da yeni bir sayfa açtı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ