Ticaret Bakanlığı kasım ayı indirimlerini sıkı takipte

Reklam Kurulu, kasım ayında yürütülen tüm indirimli satış, reklam ve tanıtım faaliyetlerini yakından izliyor. Gerçeğe aykırı fiyat, sahte indirim veya yanıltıcı görseller tespit edildiğinde, idari yaptırımlar gecikmeden uygulanıyor.

Bakanlık, vatandaşlara mağduriyet yaşamamaları için gerçek ihtiyaçların belirlenmesi ve fiyat karşılaştırması yapılması, "şok indirim", "en düşük fiyat" gibi iddiaların doğruluğunun kontrol edilmesi, sosyal medya yönlendirmeleriyle ulaşılan sitelerde güvenlik unsurlarının kontrol edilmesi, 1 alana 1 bedava, 3 al 2 öde gibi koşullu kampanyalarda ayrıntıların dikkatle okunması önerilerinde bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, tüketiciler aldatıcı reklam ve uygulamalara ilişkin başvurularını https://ticaret.gov.tr/tuketici/ticari-reklamlar/reklam-kuruluna-nasil-basvurulur adresi üzerinden Reklam Kurulu’na iletebilecek.

Açıklamada, tüketicilerin haklarının korunması, adil ve dürüst ticaretin sağlanması ve piyasa dengesinin gözetilmesi amacıyla kasım ayı boyunca sahadan dijitale tüm indirim kampanyalarını kararlılıkla takip edeceği ifade edildi.

